Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявили, що два нафтові танкери вранці в середу підірвалися на морських мінах в Ормузькій протоці. За твердженням іранської сторони, судна намагалися пройти маршрутами, які Тегеран вважає несанкціонованими.

Як повідомляє OilPrice, у заяві ВМС КВІР, яку поширило іранське агентство IRNA, йдеться, що танкери підірвалися на мінах біля південного та східного узбережжя Ормузької протоки. За версією КВІР, після вибухів у машинних відділеннях обох суден виникли пожежі.

Заява ВМС КВІР

Іранські військові стверджують, що танкери нібито намагалися таємно пройти через протоку «фальшивим маршрутом». ВМС КВІР також застерегли екіпажі суден, які вимикають навігаційні системи та системи позиціонування, від ризику підірватися на мінах.

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Раніше цього тижня Іран повідомляв ще про три танкери, які, за його версією, загорілися після підриву на морських мінах. Іранська сторона пов'язувала ці випадки з порушенням інструкцій центру контролю руху ВМС КВІР в Ормузькій протоці.

Рух нафти через протоку

За даними видання, повідомлення Ірану про інциденти з танкерами, які Тегеран звинувачує в недотриманні встановлених ним правил судноплавства, останніми тижнями з'являються майже щодня. Bloomberg, на який посилається OilPrice, зафіксував у жовтні найбільшу кількість атак від початку війни Ірану наприкінці лютого; у листопаді вони тривали майже щодня.

Обсяги нафти, що проходять через Ормузьку протоку, останніми днями скоротилися. Водночас у матеріалі зазначається, що незрозуміло, чи пов'язане це винятково з частішими атаками на танкери.

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