Іран заявив про захоплення американського дрона в Ормузькій протоці — Anadolu Agency

Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявили, що перехопили американський військовий безпілотник на південь від острова Кешм в Ормузькій протоці та примусили його сісти неушкодженим. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на заяву іранського формування.

Заява про операцію РЕБ

За версією іранської сторони, йдеться про дрон MQM-170, який перехопили вранці 16 листопада під час операції із застосуванням засобів радіоелектронної боротьби. У КВІР стверджують, що безпілотник намагався виявити та ідентифікувати іранські системи протиповітряної оборони й радіоелектронної боротьби.

Іранські військові також заявили, що взяли під контроль систему наведення апарата та змусили його приземлитися без пошкоджень.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Попередні заяви Ірану

У ВМС КВІР назвали цей дрон четвертим апаратом такого типу, який, за їхніми твердженнями, перехопило їхнє командування радіоелектронної боротьби та безпілотників. Також формування заявило, що сили ППО КВІР нібито збили неушкодженими вісім безпілотників у районі Ормузької протоки.

Іранська сторона стверджує, що раніше перехоплювала, знищувала або виводила з ладу інші американські дрони, зокрема MQ-9, MQ-1 та ударні Lucas. США не коментували нову заяву. На початку листопада КВІР уже повідомляв про застосування засобів радіоелектронної боротьби проти MQM-170 поблизу Кешма, а американські військові відкидали попередню іранську заяву про захоплення безпілотника.

Кешм — найбільший острів Ірану, розташований біля північних підходів до Ормузької протоки, через яку проходять маршрути постачання нафти й газу з країн Перської затоки на міжнародні ринки.

Читай нас у