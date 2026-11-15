Іран заявив про затоплення супертанкера в Ормузькій протоці — NDTV

Іранський Корпус вартових ісламської революції заявив, що супертанкер із понад 2 млн барелів сирої нафти затонув після зіткнення з міною та пожежі в Ормузькій протоці. За твердженням КВІР, інцидент стався в її південній частині, у водах Перської затоки.

Заява КВІР

Іранські військові стверджують, що протягом кількох годин на морських мінах підірвалися два нафтові танкери, які рухалися несанкціонованим маршрутом. За їхніми словами, це спричинило великі вибухи та пожежі. Іранська сторона не назвала ані судна, ані країни їхньої реєстрації.

Про заяву КВІР повідомляє NDTV. Незалежного підтвердження інформації про зіткнення суден із мінами та затоплення супертанкера на момент публікації не було.

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Повідомлення UKMTO

Британський центр морських торговельних операцій UKMTO заявив, що знає про повідомлення індійських органів у сфері судноплавства щодо атаки на танкер у затоці. Водночас центр зазначив, що не може підтвердити, чи йдеться саме про інцидент, про який оголосив КВІР.

За даними UKMTO, масштаби пошкоджень і можливий вплив на довкілля наразі невідомі, проте екіпаж судна перебуває у безпеці. Раніше американські військові заявляли, що очистили від мін основні маршрути через Ормузьку протоку, якою зазвичай проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти.

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