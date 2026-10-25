Іран заявив про збиття американського дрона над Бендер-Аббасом — Anadolu Agency

В Ірані військові заявили, що сили протиповітряної оборони знищили американський безпілотник типу Lucas над південним портовим містом Бендер-Аббас. Про це з посиланням на напівофіційне агентство Tasnim повідомляє Anadolu Agency.

Заява іранських військових

За даними Tasnim, інформацію поширив відділ зв'язків із громадськістю іранських військових. Там стверджують, що безпілотник знищили вогнем систем Сил ППО в межах інтегрованої системи протиповітряної оборони країни.

У матеріалі Anadolu Agency не наведено незалежного підтвердження цієї заяви.

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Заяви Трампа

Повідомлення про інцидент з'явилося після того, як президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що Вашингтон може завдати удару по Ірану вже в неділю або укласти з Тегераном велику угоду. Агентство зазначає, що ці слова пролунали на тлі повідомлень про можливий розгляд США відновлення атак на Іран.

За даними Anadolu Agency, війна між Вашингтоном і Тегераном розпочалася з американсько-ізраїльських ударів по Ірану наприкінці лютого та переросла у ширший регіональний конфлікт. Попри припинення вогню та домовленість завершити укладення мирної угоди, конфлікт залишається неврегульованим.

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