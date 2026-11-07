Іран заявив про збиття американського MQ-9 над островом Кешм — Anadolu Agency

Іранська армія заявила, що сили протиповітряної оборони збили американський безпілотник MQ-9 над островом Кешм на півдні Ірану. Про це 7 листопада повідомляє Anadolu Agency.

Заява іранської армії

За даними відділу зв'язків із громадськістю іранської армії, безпілотник уразили та знищили за допомогою «передових систем», що входять до інтегрованої мережі протиповітряної оборони. Іранська агенція Tasnim поширила відповідну заяву військових.

У заяві армії літальний апарат назвали таким, що належить «американському ворогу-вторгненцю», а збройні сили США — «терористичною армією». Американська сторона не коментувала твердження Тегерана.

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Розташування острова

Кешм — найбільший острів Ірану, розташований у провінції Хормозган поблизу північних підходів до Ормузької протоки. Ця протока сполучає Перську затоку із затокою Оман.

Іран і раніше повідомляв про перехоплення американських безпілотників над Кешмом та прилеглими водами на тлі воєнної напруженості з Вашингтоном. За інформацією Anadolu Agency, вона посилилася після американсько-ізраїльського наступу проти Ірану, що розпочався 28 лютого.

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