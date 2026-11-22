Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що його сили протиповітряної оборони збили американський безпілотник на схід від Ормузької протоки. Як повідомляє Anadolu Agency, заяву іранських військових поширили 22 листопада.

Заява іранських військових

У повідомленні, яке поширив державний мовник IRIB, КВІР назвав апарат дроном типу MQ-1. Військові також стверджують, що це був 20-й американський літальний апарат такого типу, перехоплений Іраном, і четвертий за останні 24 години.

КВІР заявив, що повітряний простір Ірану є червоною лінією, а на будь-яке його порушення буде жорстка, рішуча і потужна відповідь.

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Напруженість навколо протоки

За даними агентства, напруженість у регіоні посилилася після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану в лютому. Тегеран у відповідь атакував Ізраїль і американські військові об'єкти в регіоні.

У червні Вашингтон і Тегеран підписали рамкову угоду щодо припинення бойових дій та розпочали переговори. Згодом вони зайшли в глухий кут через розбіжності стосовно гарантій безпечного і вільного судноплавства через Ормузьку протоку. Від липня бої між сторонами періодично поновлювалися.

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