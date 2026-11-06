Іран заявив про знешкодження двох дронів США над Кешмом — Anadolu Agency

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про знешкодження двох американських розвідувальних безпілотників MQM-170 над островом Кешм у протоці Ормуз. За даними Anadolu Agency, яке посилається на іранське державне агентство IRNA, дрони вивели з ладу засобами радіоелектронної боротьби.

Заява КВІР

У двох окремих заявах КВІР стверджує, що його аерокосмічні сили застосували сучасні системи радіоелектронної боротьби, аби знешкодити безпілотники над островом. Іранські військові назвали ці апарати американськими розвідувальними дронами MQM-170.

Інших подробиць про ці інциденти у заявах не навели. КВІР також заявив, що після цього кількість MQM-170, про знешкодження яких повідомляв Іран, нібито зросла до шести.

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Попередні заяви

Раніше Іран заявляв про знешкодження чотирьох американських безпілотників MQM-170 у районі Ормузької протоки. Нові твердження пролунали на тлі тривалої військової напруженості між Тегераном і Вашингтоном.

У матеріалі Anadolu Agency зазначається, що напруженість триває після наступу США та Ізраїлю проти Ірану, який розпочався 28 лютого.

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