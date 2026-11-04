Іран заявив про знищення чотирьох танкерів біля Ормузької протоки — Anadolu Agency

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що чотири нафтові танкери були знищені після підриву на морських мінах під час проходження забороненим судноплавним маршрутом на південь від Ормузької протоки. За даними Anadolu Agency, іранська державна агенція IRNA поширила заяву КВІР, у якій стверджується, що після вибухів судна продовжували горіти.

Затримання суден і заява про дрон

У КВІР також заявили про затримання ще двох суден за порушення обмежень судноплавства. Крім того, корпус стверджує, що його сили протиповітряної оборони о 4:30 за місцевим часом, або 01:00 за Гринвічем, збили над протокою безпілотник MQ-9 американського виробництва.

В іранській заяві цей апарат назвали 56-м таким літальним апаратом, який, за твердженням КВІР, був збитий його силами. КВІР повідомив, що операції проводили його військово-морські та аерокосмічні сили, які, за його заявою, завдали «важких ударів ворогу». У заяві також пролунало попередження про готовність завдати «остаточного удару» Ізраїлю та Сполученим Штатам.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Посередництво Катару

Події відбуваються на тлі напруженості навколо морської безпеки в Ормузькій протоці та морської блокади США, про яку заявляє Тегеран. Катар продовжує посередництво між Вашингтоном і Тегераном. Іран 3 листопада повідомив, що через посередників і далі обмінюється повідомленнями зі США, а відкриття водного шляху залежить від припинення блокади Вашингтоном.

США та Ізраїль 28 лютого завдали ударів по Ірану, після чого Тегеран відповів ударами по ізраїльських і американських об'єктах у регіоні. У квітні сторони досягли припинення вогню. 18 червня Вашингтон і Тегеран підписали меморандум про свободу судноплавства в Ормузькій протоці, однак його реалізація зупинилася через розбіжності щодо безпекових домовленостей.

Читай нас у