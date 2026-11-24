Іранська армія заявила про знищення двох американських безпілотників у небі над регіоном Перської затоки поблизу Ормузької протоки. Йдеться про дрони Lucas та MQ-9, які, за твердженням Тегерана, були уражені інтегрованою системою протиповітряної оборони країни.

Заява іранської армії

Як повідомляє Anadolu Agency, відділ зв’язків із громадськістю іранської армії поширив заяву через напівофіційне агентство Tasnim. У ній стверджується, що безпілотник Lucas був знищений на захід від Ормузької протоки засобами Військ ППО Ірану.

Інший безпілотник — MQ-9 — нібито уразили та знищили в небі на схід від протоки. Американські посадовці на момент публікації не коментували ці заяви.

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Напруженість у регіоні

За даними агентства, напруженість у регіоні посилилася після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану наприкінці лютого. Тегеран у відповідь атакував Ізраїль та американські військові об’єкти в регіоні.

У червні Вашингтон і Тегеран підписали рамкову угоду щодо припинення бойових дій та розпочали переговори. Вони згодом зайшли в глухий кут через розбіжності щодо гарантування безпечного і вільного судноплавства через Ормузьку протоку. Від липня бойові дії між сторонами періодично відновлювалися.

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