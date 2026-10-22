Іран заявив, що може вважати політичні об’єкти США цілями у разі війни — Anadolu Agency

В Ірані високопосадовець у сфері безпеки заявив, що Тегеран може вважати політичні об’єкти США та інфраструктуру держав, які візьмуть участь у новій війні проти Ірану, легітимними цілями. Про це 21 жовтня повідомило Anadolu Agency з посиланням на напівофіційне агентство Fars.

Умови, названі Тегераном

За словами посадовця, такий підхід можуть застосувати у разі масштабного конфлікту, під час якого будуть убиті іранські посадовці або загинуть цивільні. Він також стверджував, що Іран дав відповідні вказівки різним оперативним підрозділам.

Представник Тегерана заявив, що Іран очікує нового нападу США та Ізраїлю і вважає дипломатичні сигнали Вашингтона ненадійними. На його думку, таке сприйняття посилилося після висловлювань держсекретаря США Марко Рубіо в Афінах, які в Ірані розцінили як історичне та цивілізаційне виправдання війни США проти країни.

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Напруженість навколо Ормузької протоки

Посадовець також заявив, що Тегеран уже вважає себе у стані війни зі США. Економічну й морську блокаду з боку Вашингтона, а також обмеження іранського повітряного простору він назвав продовженням військової агресії, яка, за його словами, почалася 28 лютого.

Він додав, що тиск із боку різних груп іранського суспільства підштовхує владу до рішучих дій для прориву блокади, який Тегеран вважає правом на самооборону. Заява пролунала на тлі напруженості між Іраном і США через морську блокаду та обмеження руху суден через Ормузьку протоку.

Anadolu Agency також повідомило, що ізраїльські медіа раніше писали про політ десятків ізраїльських винищувачів поблизу іранського кордону. Американські джерела припускали, що операція могла бути спрямована на провокування реакції Ірану.

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