Іран заявив, що Ормузька протока не повернеться до довоєнного стану — Al Jazeera

Іранський спікер парламенту та головний переговорник Мохаммад Багер Галібаф заявив, що Ормузька протока «ніколи не повернеться» до статусу, який мала до війни США та Ізраїлю проти Ірану. В інтерв’ю Al Jazeera він стверджував, що Тегеран і Оман досягли домовленості щодо нагляду за цією водною артерією.

За словами Галібафа, домовленість щодо протоки є частиною іранської пропозиції з семи пунктів для припинення восьмимісячного конфлікту. Він також заявив, що правила в Ормузькій протоці мають визначати закони двох прибережних держав, а Конвенція ООН з морського права 1982 року, на його думку, там не застосовується.

Умови Ірану для переговорів

Галібаф повідомив, що Іран через катарського посередника передав США відповідь із сімома умовами для мирних переговорів і тепер очікує на офіційну відповідь Вашингтона. Серед названих ним вимог — скасування запроваджених США морської блокади та санкцій, розмороження іранських коштів, припинення бойових дій на всіх фронтах і чітке оголошення про завершення війни.

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Він заявив, що ці вимоги містяться в Ісламабадському меморандумі про взаєморозуміння, підписаному в червні, а їх виконання є передумовою для переговорів зі Сполученими Штатами. Галібаф додав, що домовленість можлива, якщо США дотримуватимуться узгодженого та не висуватимуть надмірних вимог, водночас назвавши недовіру Тегерана до Вашингтона головною перешкодою.

Заяви про посередництво та Ємен

Також Галібаф стверджує, що американські посадовці під час візиту до Москви просили президента Російської Федерації — держави-агресора — Володимира Путіна стати посередником у прямих переговорах із Тегераном. Він застеріг США від нових атак проти Ірану.

Коментуючи бої в Ємені між силами міжнародно визнаного уряду, підтримуваними Саудівською Аравією, та хуситами, Галібаф заявив, що ніхто не має втручатися в конфлікт. За його словами, Іран готовий допомогти врегулюванню, якщо про це попросять і влада Ємену, і Саудівська Аравія.

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