Військово-морські сили Ірану заявили, що повернули два іранські нафтові танкери, які, за твердженням Тегерана, раніше захопили американські військові. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на напівофіційне агентство Fars.

Заява командувача ВМС

Командувач ВМС Ірану Шахрам Ірані стверджує, що американські військові викрали два іранські нафтові танкери. За його словами, іранські сили піднялися на борт суден, коли їхні екіпажі спали, та змогли повернути танкери.

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Звинувачення щодо Ормузької протоки

Тегеран також заявив, що сили США нібито стягують плату із судновласників в обмін на безпечний прохід через Ормузьку протоку. Іранська сторона стверджує, що коли судна зазнають атак, США не визнають цього та не повертають кошти. Американські посадовці одразу не прокоментували ці заяви.

Напруженість у регіоні

За даними агентства, напруженість на Близькому Сході зберігається після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого. Меморандум про взаєморозуміння, укладений за посередництва Пакистану 18 червня, зупинився через розбіжності щодо судноплавства в Ормузькій протоці. Попри дипломатичні зусилля, військові зіткнення періодично відновлювалися з липня.

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