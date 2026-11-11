Іран заявив, що танкер натрапив на міну і загорівся в Ормузькій протоці — The Hindu
Іранська армія заявила, що вранці 11 листопада нафтовий танкер натрапив на морську міну та загорівся у східній частині Ормузької протоки. Заяву іранських військово-морських сил поширило державне телебачення.
Заява іранських військових
За версією ВМС армії Ірану, судно було танкером-порушником і перебувало в небезпечній забороненій зоні. Про заяву військових повідомило The Hindu.
Останніми тижнями Тегеран неодноразово повідомляв про пожежі на суднах у протоці, часто пояснюючи їх зіткненням із мінами. Напередодні Корпус вартових ісламської революції заявив, що в Ормузькій протоці загорілися ще три нафтові танкери.
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Обмеження судноплавства
Після початку війни на Близькому Сході наприкінці лютого Тегеран суттєво обмежив рух суден через Ормузьку протоку та вимагає використовувати маршрути, дозволені Ісламською Республікою. США у відповідь запровадили морську блокаду іранських портів і допомагають танкерам проходити протоку, через яку зазвичай перевозять близько п’ятої частини світового обсягу нафти.
Американські військові нещодавно заявляли, що всі міни з протоки прибрали. Центральне командування США минулого місяця повідомило, що від літа допомогло країнам Перської затоки експортувати через Ормузьку протоку 1,5 мільярда барелів нафти.