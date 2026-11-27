В Ірані Корпус вартових ісламської революції заявив, що його система протиповітряної оборони здійснила попереджувальні постріли поблизу американського винищувача F-16 біля острова Хенгам. За твердженням іранської сторони, після цього літак різко змінив маневр і віддалився.

Заява іранських військових

Як повідомляє Anadolu Agency, у заяві, поширеній державним телеканалом IRIB, КВІР стверджує, що винищувач F-16 наблизився до повітряного простору Ірану на південний схід від острова. За версією корпусу, літак супроводжував судна та забезпечував їм повітряне прикриття; ці судна іранські військові назвали такими, що порушують морські правила.

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Навігація в Ормузькій протоці

КВІР заявив, що спроби обійти правила контролю та управління морським рухом в Ормузькій протоці є неприйнятними. Корпус також заявив про готовність до «рішучої оборонної» відповіді у разі повторних порушень з боку американської військової авіації.

Американські посадовці одразу не коментували заяву КВІР. У матеріалі зазначається, що меморандум про взаєморозуміння, підписаний 18 червня за посередництва Пакистану, зайшов у глухий кут через розбіжності щодо навігації в Ормузькій протоці. Від липня військові зіткнення в регіоні періодично поновлювалися попри дипломатичні зусилля.

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