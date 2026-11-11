Іран закликав ООН і МАГАТЕ засудити винагороду США до $20 млн — Anadolu Agency

Іран закликав Організацію Об’єднаних Націй і Міжнародне агентство з атомної енергії засудити пропозицію США виплатити до 20 млн доларів за інформацію про іранську ядерну програму. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що така ініціатива може поставити під загрозу ядерні об’єкти країни та її фахівців, повідомляє Anadolu Agency.

Лист до ООН і МАГАТЕ

За даними іранського державного агентства IRNA, Арагчі надіслав листи генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, голові Ради Безпеки ООН і генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі. Міністр різко розкритикував оголошення США та закликав до його однозначного засудження.

За словами Арагчі, оголошення в межах програми Держдепартаменту США Rewards for Justice, яке також поширило Центральне командування США, передбачало винагороду за інформацію про ядерні об’єкти, обладнання, науковців і персонал Ірану. Також пропонувалася можливість переїзду.

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Заяви про ризики для фахівців

Арагчі звинуватив Вашингтон у заохоченні шпигунства проти ядерної програми Ірану. За його словами, ця ініціатива може наражати науковців і технічний персонал на ризики вбивств, саботажу та інших загроз безпеці.

Міністр також заявив, що пошук конфіденційної інформації про об’єкти, які перебувають під гарантіями МАГАТЕ, викликає питання щодо надійності та цілісності системи контролю агентства. Він закликав Рафаеля Гроссі захистити конфіденційні дані, зібрані під час інспекцій, запобігти їхньому використанню в розвідувальних цілях і винести питання на розгляд Ради керуючих МАГАТЕ.

У листі Арагчі також послався на статтю IV Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, яка визнає право держав розвивати та використовувати ядерну енергію в мирних цілях. Він закликав Раду Безпеки ООН розглянути можливі наслідки ініціативи для міжнародного миру та безпеки.

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