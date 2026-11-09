Іран запропонував відновити переговори за два дні за виконання умов — Jerusalem Post

Іран запропонував відновити мирні переговори щонайменше за два дні, скоротивши попередньо запропонований семиденний строк. Ідеться про пропозицію, за якою Вашингтон перед початком переговорів має виконати низку умов Тегерана, повідомляє Jerusalem Post.

Умови Тегерана

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї назвав цю пропозицію найрозумнішою з наявних. За його словами, Сполучені Штати мають припинити бойові дії, скасувати санкції та зняти морську блокаду ще до початку переговорів.

Багаї назвав санкції США незаконними та заявив, що Тегеран також вимагає завершення війни на всіх фронтах. Так він відповів на коментарі державного секретаря США Марко Рубіо, який назвав деякі іранські умови неприйнятними та абсурдними.

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Позиція США та торгівля

Перед поїздкою до Франції на зустріч міністрів закордонних справ країн G7 Рубіо сказав журналістам, що не має повідомлень про прогрес у переговорах. Він зазначив, що кілька країн продовжують контакти з Іраном і висувають різні ідеї, однак не вважає, що сторони близькі до прориву.

Держсекретар США також заявив, що президент Дональд Трамп і надалі віддає перевагу дипломатичному врегулюванню, але іранські вимоги залишаються суттєвою перешкодою для домовленості. Рубіо додав, що Вашингтон діятиме, якщо виникне загроза для американських сил або судноплавства в регіоні.

Багаї окремо прокоментував повідомлення про тиск США на Ірак із вимогою закрити більшість кордонів з Іраном. Він заявив, що це не повинно вплинути на двосторонні відносини Тегерана і Багдада, а американську військову оперативну групу для обмеження сухопутної торгівлі Ірану назвав відволікальним маневром.

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