В Ірані запровадили планові відключення електроенергії для споживачів через труднощі з постачанням палива для електростанцій. За початковим планом, обмеження триватимуть до двох годин через день, а в разі подальшого зниження температури — до двох годин щодня.

Про це The National повідомило з посиланням на генерального директора державної електроенергетичної компанії Tavanir Мохаммада Аллахдада. За його словами, про обмеження повідомили на державному телебаченні, а їхня тривалість залежатиме від наявності палива та скорочення споживання енергії населенням.

Пошкодження газової інфраструктури

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що атака на газову інфраструктуру країни погіршила ситуацію з енергопостачанням і взимку слід очікувати труднощів. За даними іранських посадовців, ізраїльські удари 17 березня пошкодили чотири об’єкти з переробки газу на родовищі Південний Парс.

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Спочатку удари вивели з ладу потужності з переробки приблизно 230 млн кубометрів газу на добу. Близько 100 млн кубометрів добових потужностей уже відновили, однак приблизно 130 млн кубометрів залишаються недоступними. Речниця уряду Фатеме Мохаджерані попередила, що взимку дефіцит газу може сягнути 430 млн кубометрів на добу проти близько 300 млн кубометрів у попередні роки.

Тиск на енергосистему

Іран і раніше вдавався до відключень, коли електростанціям бракувало палива. Країна неодноразово мала труднощі із забезпеченням внутрішнього попиту на газ та електроенергію через зростання споживання, застарілу інфраструктуру, недостатні інвестиції та міжнародні санкції.

Tavanir повідомила, що попереджатиме споживачів про обмеження через застосунок і платформу обміну повідомленнями. Компанія закликала домогосподарства й бізнес скоротити споживання газу та електроенергії, зазначивши, що заходи мають забезпечити достатні поставки енергії для виробничих секторів економіки.

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