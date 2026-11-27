Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі під час телефонної розмови з главою МЗС Південної Кореї Чо Хьоном заявив, що присутність іноземних військових у регіоні Перської затоки посилюватиме напруженість, а не сприятиме миру. Розмова відбулася 26 листопада, повідомляє Channel NewsAsia.

Позиція Тегерана

За даними посольства Ірану в Сеулі, Чо Хьон запевнив Аракчі, що Сеул не має наміру долучатися до будь-якої війни або розгортати війська в затоці. Іранський міністр заявив, що присутність іноземних військових може підвищити напруженість і розширити масштаб конфлікту.

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Район операцій флоту

Парламент Південної Кореї розглядає урядову пропозицію розширити район операцій військово-морського підрозділу «Чонхе» на зовнішні води Оманської затоки. Метою названо сприяння безпечному судноплавству комерційних суден країни.

Антипіратський підрозділ «Чонхе» перебуває в Аденській затоці з 2009 року. У МЗС Південної Кореї заявили, що Чо Хьон пояснив: його місія полягає в гарантуванні безпеки південнокорейців і захисті економічних інтересів держави. За урядовими даними, у 2025 році Південна Корея імпортувала з Близького Сходу 70% нафти, а більшість поставок проходила через Ормузьку протоку.

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