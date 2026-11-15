Іран звинуватив МАГАТЕ у впливі США та Європи — Anadolu Agency

В Ірані речник Міністерства закордонних справ Есмаїл Багаї заявив, що Міжнародне агентство з атомної енергії зазнає впливу США та європейських країн. За його словами, звітність агентства щодо мирної ядерної програми Ірану є однобічною та упередженою.

Заява МЗС Ірану

Багаї заявив, що політичні підходи частини керівників МАГАТЕ та вплив США і європейських держав, на його думку, завдали непоправної шкоди технічній і міжнародній репутації установи. Іранський речник також звинуватив Вашингтон у позбавленні дипломатії та переговорів їхнього справжнього змісту, повідомляє Anadolu Agency.

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Напруженість у регіоні

Заява пролунала після того, як Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що атакував шістьма безпілотниками американську систему раннього попередження на авіабазі Аль-Ріффа в Бахрейні. Сили оборони Бахрейну повідомили, що перехопили та знищили кілька іранських атак з повітря, звинувативши Тегеран у продовженні систематичного ворожого підходу.

Напруженість між Іраном і США також зберігається через судноплавство Ормузькою протокою, що має стратегічне значення для постачання енергоносіїв і товарів. За даними агентства, регіональна напруженість посилилася після атак США та Ізраїлю на Іран у лютому, за якими відбулися відповідні іранські атаки проти кількох країн регіону. У квітні було досягнуто припинення вогню, однак у липні бойові дії відновилися, коли переговори зайшли в глухий кут.

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