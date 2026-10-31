Іранська делегація прибула до Дохи для переговорів — Anadolu Agency

Іранська делегація, до складу якої входить заступник глави МЗС Ірану Аббаса Арагчі, прибула до Дохи, Катар, для переговорів. Про це з посиланням на іранське джерело в газеті Al-Araby Al-Jadeed повідомляє Anadolu Agency.

Посередництво Катару

За даними газети, делегація перебуває в катарській столиці, щоб сприяти взаємодії з катарським посередником. Її візиту передували інтенсивні консультації катарської переговорної делегації в Тегерані.

Іранське джерело стверджує, що ці консультації дали змогу досягти прориву в непрямих переговорах між Тегераном і Вашингтоном. За інформацією Al-Araby Al-Jadeed, іранська переговорна група також вирушила до Дохи разом із катарською делегацією, яка поверталася з Тегерана.

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Співрозмовник газети заявив, що контакти з американською стороною відбуваються непрямо — через посередника, а не безпосередньо.

Можлива участь США

Джерела, близькі до посередницьких зусиль Катару та Пакистану, повідомили Al-Araby Al-Jadeed, що до дипломатичного процесу в Досі очікують на прибуття американської делегації. За їхніми словами, представники США можуть провести прямі переговори з іранськими переговірниками в катарській столиці.

Газета зазначає, що ці події можуть відкрити шлях до відновлення переговорів між Вашингтоном і Тегераном після узгодження початкових кроків щодо ядерної програми Ірану, судноплавства через Ормузьку протоку та фінансових стимулів для Тегерана.

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