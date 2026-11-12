Іранські гвардійці заявили про пожежу на двох танкерах у протоці — The Hindu

Іранські Революційні гвардійці заявили, що два танкери, які перевозили понад чотири мільйони барелів нафти, загорілися після аварії в Ормузькій протоці. За версією гвардійців, обидва судна рухалися маршрутом, не схваленим Тегераном.

Заява гвардійців

Про це у четвер, 12 листопада 2026 року, повідомило The Hindu. Іранські військові назвали подію аварією та пов’язали її з використанням несанкціонованого маршруту. За даними видання, сумарний вантаж нафти на цих суднах загалом перевищував чотири мільйони барелів.

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Обмеження судноплавства

Після початку війни на Близькому Сході наприкінці лютого Тегеран суттєво обмежив рух суден через стратегічний судноплавний канал. Іранська влада наполягає, щоб судна використовували лише маршрути, які вона схвалила.

Упродовж останніх тижнів іранські сили неодноразово повідомляли про займання суден, що намагалися скористатися шляхами, які Тегеран вважає недозволеними. Ці повідомлення стосувалися маршрутів, використання яких Іран не дозволяє.

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