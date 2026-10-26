Іранські консерватори закликали вийти з ДНЯЗ — Al Jazeera

В Ірані Фронт стабільності Ісламської революції, також відомий як фронт Пайдарі, закликав парламент і Вищу раду національної безпеки розпочати процедуру виходу країни з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Як повідомляє Al Jazeera, цей крок трактують як заклик до якнайшвидшого розвитку Іраном ядерної зброї.

Тиск на прихильників переговорів

Фронт Пайдарі, що об’єднує прихильників жорсткої лінії, виступає проти переговорів зі США. Президент Масуд Пезешкіан і його прихильники загалом підтримують дипломатичне врегулювання конфлікту. Прихильники консервативного блоку протягом 200 днів проводять нічні мітинги у великих містах Ірану. Серед їхніх гасел — заклики не йти на компроміс зі Сполученими Штатами та твердження, що переговори з ворогом є зрадою батьківщини.

Депутат Амірхосейн Сабеті, пов’язаний із фронтом Пайдарі, заявив, що переговори зі США не почнуться, доки Вашингтон не припинить блокаду південних іранських портів або не скасує санкції. Він також стверджує, що США не змінили своєї мети щодо знищення Ірану.

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Ініціатива щодо імпічменту глави МЗС

Політична сила, до якої належить Сабеті, внесла до парламенту пропозицію про імпічмент міністра закордонних справ Аббаса Арагчі після його візиту до Нью-Йорка на Генеральну асамблею ООН. Парламент також розглядає законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за інтерв’ю іноземним медіа.

Політична аналітикиня Негар Мортазаві зазначила, що прихильники жорсткої лінії мають значний внутрішній вплив: вони здатні мобілізувати прихильників, формувати політичну дискусію та підвищувати політичну ціну дипломатії. Водночас, за її словами, остаточні рішення щодо війни, миру та переговорів ухвалюють на найвищому рівні іранського керівництва й у системі національної безпеки.

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