Іранські медіа повідомили про перехоплення винищувача біля Кешма — Anadolu Agency

Іранські медіа повідомили, що аерокосмічні сили Корпусу вартових ісламської революції перехопили винищувач, який вони назвали ворожим, поблизу острова Кешм у протоці Ормуз. За даними Anadolu Agency, літак змусили залишити цей район.

Повідомлення про літак

Іранські агентства Tasnim і Mehr із посиланням на власні джерела заявили, що перехоплення здійснили аерокосмічні сили КВІР. Походження та модель літака вони не назвали. Офіційної заяви щодо цього інциденту на час публікації не було.

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Вибухи біля протоки

Окремо агентство Fars повідомило про кілька вибухів поблизу Ормузької протоки, зокрема у водах біля Сіріка та острова Кешм. Місцеві жителі Кешма розповідали про спалахи світла й звуки в небі, а деякі джерела припускали, що могла працювати протиповітряна оборона.

За попередніми даними Fars, частина звуків могла бути пов'язана з попереджувальними пострілами по суднах, які, за твердженням агентства, діяли в Ормузькій протоці без дозволу. Офіційного підтвердження цих повідомлень також не надходило.

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