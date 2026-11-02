Іранські переговорники залишили Доху, проєкт пропозиції циркулює — Cyprus Mail

Іранські переговорники залишили Доху в Катарі після контактів із катарськими посередниками щодо припинення війни зі США. Проєкт пропозиції циркулює, також можлива наступна зустріч, повідомляє Cyprus Mail із посиланням на посадовця, обізнаного з перебігом переговорів.

За його словами, іранська делегація виїхала в неділю не через труднощі під час переговорів. Подробиць щодо змісту проєкту пропозиції посадовець не навів.

Семикроковий план Ірану

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що основою контактів є план із семи етапів, який Тегеран підготував у вересні. План передбачає відкриття Ормузької протоки та припинення військово-морської блокади Ірану з боку США.

За словами Багаї, Тегеран пропонує реалізувати цей план швидше в межах можливої домовленості. Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді перебував у Досі, щоб сприяти обміну повідомленнями з Вашингтоном через катарських посередників.

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Умови Тегерана та позиція США

Багаї заявив, що, на думку Тегерана, остаточна угода, відкриття та безпека Ормузької протоки можливі лише після припинення американської військово-морської блокади та врахування вимог Ірану.

Початкову пропозицію Ірану відхилив президент США Дональд Трамп. Він також заявляв, що Сполучені Штати не завдаватимуть нових ударів по Ірану до проміжних виборів у США, називав переговори продуктивними, але не виключав подальших воєнних дій.

Новий раунд дипломатичних контактів відбувається на тлі побоювань щодо можливої ескалації після проміжних виборів у США. Багаї заявив, що Тегеран не очікує, що вибори приведуть до появи «нових США».

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