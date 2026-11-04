Іранські посадовці привітали поразку республіканців на виборах у США — CBC World

У Тегерані іранські посадовці привітали результати проміжних виборів у США, на яких Демократична партія здобула контроль над обома палатами Конгресу. За оцінкою CBC World, перемозі демократів сприяло занепокоєння американців наслідками війни, зокрема зростанням цін на пальне та інші товари.

Голова парламенту Ірану та головний переговорник Мохаммад Багер Калібаф заявив, що американці відкинули війну через міркування совісті або вартості життя. Він також пригрозив США наслідками, якщо американська влада, за його словами, проігнорує волю виборців.

Переговори та ситуація в протоці

У регіоні очікують, чи вплинуть результати виборів на перебіг війни, яка триває понад вісім місяців. Паралельно продовжуються переговори, покликані не допустити відновлення повномасштабних бойових дій. Інші союзники США в регіоні закликають Вашингтон не поновлювати масштабну військову операцію проти Ірану.

Напередодні виборів США, як зазначає CBC World, здійснили удар по іранських цілях у районі Ормузької протоки, який видання характеризує як імовірно обмежений. Іранські державні медіа повідомляли про вибухи на островах Кешм і Хенгам, а також поблизу портового міста Бендер-Аббас. Іранська влада не уточнила, які саме об’єкти були уражені та якими є масштаби пошкоджень.

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Іран суттєво обмежив судноплавство протокою з початку конфлікту, тоді як США підтримують морську блокаду іранських портів. До війни через Ормузьку протоку проходила приблизно п’ята частина світових поставок нафти.

Заяви в Тегерані

Верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї заявив, що сподівання на зміну ставлення США до Ісламської Республіки через внутрішньополітичні зміни в Америці є «серйозною помилкою». Його лист оприлюднили в соцмережах.

4 листопада в Тегерані також відзначили річницю захоплення посольства США 1979 року. Учасники акції палили американські та ізраїльські прапори. Голова судової влади Ірану Голамхоссейн Мохсені-Еджеї заявив, що президент США Дональд Трамп зазнав невдачі «і у війні, і в політиці».

За даними двох регіональних посадовців і ще однієї поінформованої людини, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час телефонної розмови з Трампом просував нову хвилю ударів по Ірану після виборів у США. Водночас посередники працюють над рамкою, за якою Іран припинив би атаки в протоці в обмін на скасування американської блокади.

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