Іранські посадовці заявили про план атак на підводні кабелі — Jerusalem Post

Іранські посадовці у сфері безпеки заявили, що Тегеран підготував план атак на підводні комунікаційні кабелі в Перській затоці, якщо США та Ізраїль знову атакують країну. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на двох високопоставлених іранських посадовців, які говорили на умовах анонімності.

Співрозмовники не уточнили, як саме і де Іран міг би здійснити такі атаки. Один із них заявив, що Тегеран також намагатиметься перешкоджати ремонту кабелів після можливих атак, щоб продовжити перебої зі зв'язком, зокрема з доступом до інтернету.

Заява представника КВІР

Заступник керівника політичного управління Корпусу вартових ісламської революції Ядолла Джавані заявив у середу, що Іран може атакувати сім головних інтернет-кабелів під Ормузькою протокою, якщо буде атаковано іранську інфраструктуру.

Ормузька протока розділяє Іран та Оман і з'єднує Перську затоку з Оманською затокою та Аравійським морем. Державний департамент США і Міністерство закордонних справ Ірану не відповіли на запити Reuters щодо цих заяв. Негайних коментарів від держав Перської затоки також не було.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Можливі наслідки для зв'язку

За даними Міжнародного союзу електрозв'язку ООН, підводними кабелями передається близько 99% світового інтернет-трафіку. Водночас директор з досліджень компанії TeleGeography Алан Молдін зазначив, що через Ормузьку протоку проходить менш як 1% міжнародної пропускної здатності, тому глобальний вплив можливих атак у цьому районі може бути обмеженим.

Аналітики зазначають, що численні пошкодження кабелів можуть сповільнити інтернет-зв'язок і порушити фінансові операції, електронну комерцію та роботу хмарних сервісів. Відновлення ліній під час війни може ускладнитися через вищі страхові витрати та затримки з отриманням дозволів на роботи в територіальних водах.

Більш значущою ціллю для порушення регіонального зв'язку, на думку аналітиків, може бути Червоне море, особливо якщо Іран діятиме за підтримки єменських хуситів. Водночас Тегеран публічно не заявляв про намір атакувати кабелі в цьому районі.

Читай нас у