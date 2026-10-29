Іранські посадовці заявили про плани втручання у вибори США — Jerusalem Post

Іранські посадовці заявили про підготовку втручання у проміжні вибори у США 3 листопада, а також про спроби вплинути на парламентські вибори в Ізраїлі, що відбулися у вівторок. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на The Telegraph, яка поспілкувалася з кількома іранськими посадовцями.

За словами одного зі співрозмовників британського видання, Тегеран вивчав можливості вербування людей, залучених до виборчих процесів у двох країнах. Він також заявив, що для атак на виборчі системи були створені кібергрупи. Інший посадовець назвав такі операції продовженням військового протистояння Ірану зі США та Ізраїлем і стверджував, що їхньою метою є дестабілізація обох держав, а не перемога конкретних кандидатів.

Побоювання в Ізраїлі

Напередодні голосування прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попереджав, що Іран і його регіональні союзники розглядають способи втручання у виборчий процес, зокрема через кібератаки та можливі напади. Водночас у матеріалі The Telegraph немає доказів того, що іранським операторам вдалося проникнути до систем голосування в Ізраїлі чи США.

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За попередніми результатами, оприлюдненими Центральною виборчою комісією Ізраїлю, блок Нетаньягу міг отримати 53 місця у 120-місцевому Кнесеті, а опозиційний блок Гаді Айзенкота — 48. Арабським партіям прогнозували сукупно 19 мандатів, що могло зробити їхню підтримку вирішальною для формування уряду. Іранські посадовці, за даними The Telegraph, розглядають можливий тривалий політичний глухий кут в Ізраїлі як сприятливий час для відновлення військових спроможностей Ірану, пошкоджених під час конфлікту.

Очікування від виборів у США

Іранські посадовці також висловили сподівання, що успіх демократів на проміжних виборах до Конгресу обмежить можливості президента США Дональда Трампа продовжувати військові операції проти Ірану та підтримувати нові ізраїльські удари. На цих виборах визначатиметься контроль над Палатою представників і приблизно третиною місць у Сенаті.

Один високопоставлений іранський посадовець заявив The Telegraph, що Тегеран готовий до дипломатичного врегулювання, але відповість силою у разі відновлення бойових дій. За його словами, майбутня відповідь Ірану може не обмежитися американськими військовими об'єктами.

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