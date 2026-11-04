Іранський депутат пригрозив ударами по базах у Європі, які використають США — Euronews

В Ірані член парламентського комітету з національної безпеки Ахмад Бахшаєш Ардестані заявив, що Тегеран завдаватиме ударів по будь-якій базі в Європі, яку США використають для атаки на Іран. Як повідомляє Euronews, він згадав Італію та Німеччину.

За словами Ардестані, Іран також розглядатиме як цілі матеріальні та нематеріальні активи країн, які, на думку Тегерана, допомагатимуть США. Він сказав, що європейські країни вже були залучені до попередньої фази протистояння з Іраном, дозволивши використовувати свої бази.

Заяви депутатів і КВІР

Інший член парламентського комітету Фада Хоссейн Малекі заявив, що Іран підготував новий підхід і сценарій на випадок відновлення конфлікту. На його думку, це може стати несподіванкою для США та європейських країн.

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Того ж дня Корпус вартових ісламської революції поширив заяву, в якій пообіцяв негайну та ефективну відповідь на загрози без географічних обмежень. У заяві згадано накази, які приписують аятолі Моджтабі Хаменеї, щодо оновлення переліку потенційних цілей і приведення в готовність матеріальних та нематеріальних активів противника.

Банер біля посольства Німеччини

Перед пам’ятними маршами до річниці захоплення посольства США в Тегерані 1979 року прихильники влади розмістили біля посольства Німеччини банер із висловом секретаря Ради національної безпеки Ірану Мохсена Резаї про те, що Європа заплатить за підтримку Ізраїлю. Агентство Fars, пов’язане з КВІР, повідомило, що за розміщення банера відповідали члени студентської організації «Басідж» Тегеранського університету.

Fars також заявило, що Іран попередив Німеччину: її військові активи в регіоні розглядатимуть як законні оборонні цілі, якщо Берлін вступить у відкритий військовий конфлікт з Іраном. Euronews зазначило, що не змогло незалежно перевірити це твердження, а також не отримало відповіді від посольства Німеччини в Тегерані та МЗС Німеччини щодо банера на час публікації.

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