Іранський депутат пригрозив закрити кордон із Пакистаном — Asharq Al-Awsat

Іранський депутат Фадахоссейн Малекі пригрозив закрити кордон із Пакистаном з іранського боку, якщо Ісламабад і надалі блокуватиме рух вантажівок з Ірану. Як Asharq Al-Awsat повідомляє, сотні машин із товарами залишаються на пакистанському боці прикордонних переходів після припинення двосторонньої торгівлі.

Рух вантажівок залишається обмеженим

Малекі, який очолює парламентську групу дружби Ірану та Пакистану, заявив, що кордон було відкрито «в односторонньому порядку». За його словами, вантажівкам, що застрягли в Пакистані, дозволяють в'їжджати до Ірану, водночас рух із Ірану до Пакистану залишається заблокованим.

Представник влади пакистанської провінції Белуджистан, який говорив на умовах анонімності, повідомив AFP, що прикордонні переходи були закриті для торгівлі п'ять днів, а вантажі, призначені для Ірану, не пропускали. Водночас у середу деяким вантажівкам із товарами, що прямують через Іран до Центральної Азії або Туреччини, дозволили перетнути кордон.

Водії повідомили про нестачу питної води, продовольства та базових умов під час багатоденного очікування. Торговець із Гвадара Шамсул Хак заявив, що пакистанські імпортери й експортери зазнали збитків на мільярди рупій.

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Пояснення сторін

Пакистанський посадовець Шахід Рінд раніше назвав закриття тимчасовим заходом, пов'язаним із безпекою та боротьбою з контрабандою. Міністерство закордонних справ Пакистану не прокоментувало ситуацію.

Командувач армії Пакистану, фельдмаршал Асім Мунір, під час візиту до Тегерана заявив спікеру іранського парламенту Мохаммаду Багеру Галібафу, що проблеми на кордоні мають тимчасовий і технічний характер, а переходи вже відновили роботу. Іранська сторона також пояснювала обмеження технічними проблемами та запобіжними заходами.

Малекі без доказів пов'язав ситуацію з політичним тиском США на сусідні з Іраном країни, щоб обмежити їхню торгівлю з Тегераном. Він закликав якнайшвидше запросити посла Пакистану до парламенту для врегулювання проблеми.

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