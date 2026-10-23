Іранський дипломат заявив, що США не вибачилися за удар по школі — NDTV World

Представник верховного лідера Ірану та дипломат аятола Абдул Маджид Хакім Елахі заявив, що США досі не вибачилися за удар по початковій школі в іранському місті Мінаб 28 лютого. За його словами, внаслідок атаки загинули 168 людей, переважно діти, а частину тіл досі не знайшли.

Заява іранського представника

Під час саміту NDTV World Елахі сказав, що батьки загиблих дітей не мають могил, куди могли б приходити. За його словами, початок нового навчального року став особливо болісним для сімей: батьки придбали дітям зошити й книжки, однак ті вже не повернуться до школи.

Як повідомляє NDTV World, на початку війни США та Ізраїлю проти Ірану щонайменше одна американська ракета влучила в школу Shajareh Tayyebeh у Мінабі. Видання зазначає, що остаточний перебіг події не встановлено. Іранські державні медіа також повідомляли про 168 загиблих, більшість із яких були дітьми.

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Розслідування ударів

За даними NDTV World, адміністрація президента Дональда Трампа прямо не взяла на себе відповідальності за удар по школі та не оприлюднила висновків розслідування Пентагону. Група за підтримки ООН пов'язала свої твердження з двома ударами 28 лютого: Tomahawk по школі та Precision Strike Missiles, які, за її даними, розсіяли вольфрамові елементи над спортивним комплексом і житловим районом у місті Ламерд на півдні Ірану.

За даними цієї групи, у Ламерді загинули 22 цивільні чоловіки та жінки. Центральне командування США заперечило відповідальність за удар у Ламерді.

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