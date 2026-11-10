Іранський кронпринц Пахлаві отримав премію царя Соломона — Jerusalem Post

У Кракові, Польща, іранський кронпринц у вигнанні Реза Пахлаві отримав премію царя Соломона під час меморіальної вечері Європейської єврейської асоціації (EJA). Захід відбувся напередодні візиту делегації організації до меморіалу та музею Аушвіц-Біркенау, повідомляє Jerusalem Post.

Щорічна конференція EJA зібрала дипломатів, представників єврейських громад і журналістів для обговорення зростання антисемітизму та глобальних безпекових загроз. Під час вручення нагороди Пахлаві говорив про історичні зв'язки персів та євреїв і про відповідальність демократичних держав у протидії тиранії та ідеологічному екстремізму.

Заяви про режим у Тегерані

Раніше того ж дня на пресконференції EJA Пахлаві заявив, що нинішня влада Ірану становить загрозу глобальній стабільності та людській гідності. Він також пов'язав ідеологію іранського режиму з історичним фашизмом і закликав міжнародну спільноту не ігнорувати, за його словами, заявлені геноцидальні наміри.

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Пахлаві запропонував розширити наявні дипломатичні домовленості до формату, який він назвав «Угодами Кіра». За його задумом, світський і демократичний Іран міг би стати одним з елементів регіональної безпеки та економічної інтеграції.

Церемонія в Аушвіці-Біркенау

У вівторок Пахлаві разом із дружиною Ясмін приєднався до меморіальної церемонії в Біркенау, де були також дипломати та представники єврейських громад. Голова EJA рабин Менахем Марголін у своєму виступі наголосив, що нацисти прагнули не лише вбити євреїв, а й стерти пам'ять про них, однак цього не сталося.

Пахлаві висловив солідарність із єврейською громадою та заявив про необхідність не допустити повторення Голокосту. Після церемонії він пройшов територією меморіалу і поклав вінок на вшанування мільйонів жертв Голокосту.

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