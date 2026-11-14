Іранський КВІР заявив про збиття MQ-1 США над Кешмом — Anadolu Agency

Іранський Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив, що збив американський безпілотник MQ-1, який перебував над островом Кешм в Ормузькій протоці. Про це 14 листопада повідомило Anadolu Agency.

Заява КВІР

За твердженням КВІР, сили протиповітряної оборони виявили дрон над островом, після чого збили його із застосуванням нещодавно розробленої системи ППО. Інших обставин інциденту в заяві не уточнили.

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Переговори щодо протоки

Агенція також повідомила, що Сполучені Штати та Ізраїль розпочали війну проти Ірану 28 лютого, а Тегеран у відповідь атакував Ізраїль і американські військові об’єкти в арабських країнах. За даними Anadolu Agency, 18 червня Вашингтон і Тегеран підписали меморандум про взаєморозуміння та почали переговори. Згодом вони зайшли в глухий кут через розбіжності щодо гарантування безпечного і вільного судноплавства в Ормузькій протоці.

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