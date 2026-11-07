Іранський опозиціонер Пахлаві отримав премію Свободи у Франкфурті — Deutsche Welle

Іранський опозиційний діяч Реза Пахлаві отримав премію Свободи у Франкфурті-на-Майні в Німеччині. На акцію на його підтримку, за даними поліції, зібралися близько 18 тисяч людей, повідомляє Deutsche Welle. Видання зазначає, що серед тисяч учасників були переважно люди іранського походження.

Церемонія у церкві Святого Павла

Нагородження відбулося в історичній церкві Святого Павла, де у 1848–1849 роках засідав перший обраний парламент Німеччини — Франкфуртські національні збори. Премію Пахлаві вручила Фундація Фрідріха Науманна, пов’язана з Вільною демократичною партією Німеччини.

Реза Пахлаві — син останнього шаха Ірану Мохаммеда Рези Пахлаві, який втік у вигнання після повалення під час революції 1979 року. У виступі Пахлаві заявив, що Іран не чекає, коли його навчать демократії, а не має можливості її практикувати. Він також сказав, що приймає нагороду тимчасово — до приходу до влади в Ірані демократично обраного уряду.

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Критика та бойкот

Під час промови частина присутніх скандувала гасла на підтримку шаха та Ірану. Раніше Пахлаві заявляв, що готовий очолити перехідний уряд у разі демократичних змін у країні, але не має наміру відновлювати монархію своєї династії. За його словами, це питання має вирішити майбутній референдум.

Водночас окремі представники іранської опозиції критикували вручення премії. За словами речниці Товариства німецько-іранців у Гессені Сахар Санаї, близько 200 ув’язнених в Ірані підписали лист протесту, у якому назвали Пахлаві символом минулої диктатури. Франкфуртські осередки Соціал-демократичної партії та Зелених бойкотували захід, заявивши, що він не може вважатися легітимним представником іранського народу.

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