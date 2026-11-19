У Бангкоку, Таїланд, іранського воротаря Алірезу Бейранванда назвали найкращим футболістом року за версією Азійської футбольної конфедерації. 34-річний голкіпер став першим воротарем, який здобув цю відзнаку від часу її запровадження у 1994 році, повідомляє Channel NewsAsia.

П’ятий лауреат з Ірану

Бейранванд став п’ятим представником Ірану, якого визнали найкращим футболістом континенту. Раніше нагороду отримували Ходадад Азізі, Алі Даеї, Мехді Махдавікія та Алі Карімі.

Воротаря відзначили за виступи за клуб «Трактор» і національну збірну Ірану. Він випередив інших номінантів із Саудівської Аравії — Фераса Аль-Брікана та Салема Аль-Давсарі. Також Бейранванда відзначили за виступ на чемпіонаті світу, де збірна Ірану ледь не вийшла до плей-оф.

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Інші нагороди церемонії

Найкращою футболісткою року в Азії стала Кім Кьон Йон із Північної Кореї. Її відзначили за гру у складі «Негогян», який виграв жіночу Лігу чемпіонів Азії. Вона стала другою футболісткою з Північної Кореї, яка здобула цю нагороду.

Найкращим тренером року серед чоловіків визнали Го Куроду, який вивів японський клуб «Мачіда Зельвія» до фіналу елітної Ліги чемпіонів Азії. У вирішальному матчі команда поступилася саудівському «Аль-Ахлі», який тренує Маттіас Яйссле. Іранка Марзіє Джафарі вдруге поспіль отримала нагороду найкращої жіночої тренерки за роботу з «Бам Хатун», а південнокореєць Лі Кан Ін і австралійка Кейтлін Форд стали міжнародними футболістами року.

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