Тегеранський революційний суд в Ірані засудив режисера Джафара Панахі до п’яти років і одного місяця ув’язнення. Суд також постановив конфіскувати його паспорт, на два роки заборонити виїзд за кордон і користування соціальними мережами, повідомляє Variety.

Реакція Каннського фестивалю

Каннський кінофестиваль засудив судове переслідування Панахі та закликав скасувати обмеження, які, за його заявою, заважають режисерові подорожувати, працювати та вільно висловлюватися. Фестиваль також звернувся до міжнародної спільноти, митців, фестивалів і культурних установ із закликом об’єднати зусилля, щоб запобігти ув’язненню режисера.

У Каннах заявили, що справа Панахі стосується не лише одного кінематографіста, а й права митців думати, творити та висловлюватися без страху ув’язнення. Фестиваль наголосив, що митців не слід ув’язнювати за їхню роботу, ідеї чи самовираження.

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Попередні справи та відзнака

Панахі вже мав однорічний строк ув’язнення та дворічну заборону на виїзд з Ірану за окремим рішенням 2025 року. Ще одна судова справа, пов’язана з його кінематографічною діяльністю, залишається на розгляді.

Режисер неодноразово стикався з переслідуванням іранської влади. У 2010 році йому заборонили знімати кіно, спілкуватися з пресою та залишати країну, однак він продовжив працювати таємно. У 2022 році Панахі знову заарештували, а приблизно через сім місяців звільнили.

У 2025 році Панахі здобув «Золоту пальмову гілку» Каннського кінофестивалю за фільм «Це був лише нещасний випадок». Стрічка натхненна його досвідом перебування у в’язниці. У березні 2026 року режисер повернувся до Ірану після закордонних поїздок, зокрема до США, де представляв цей фільм.

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