IREN перенесла понад $4 млрд річного регулярного доходу щонайменше до січня — CNBC

Компанія IREN повідомила, що понад $4 млрд річного регулярного доходу, який очікувала отримати у 2026 році, буде відтерміновано щонайменше до січня. За даними CNBC, компанія пояснила це зміною, запитаною клієнтом, і строками постачання. В IREN додали, що надходження платежу може бути перенесене й на лютий.

Фінансові результати IREN

За підсумками кварталу виручка IREN зросла на 66% проти попереднього кварталу — до $228 млн. Це перевищило середню оцінку аналітиків у $221 млн, яку наводить LSEG. Виручка підрозділу AI Cloud більш ніж подвоїлася та становила $200 млн.

Чистий збиток компанії скоротився до $263 млн проти $684 млн у попередньому періоді. Решту виручки IREN отримує від майнінгу біткоїна — напряму, який був для компанії основним до переорієнтації на послуги для штучного інтелекту.

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Контракти та капітальні витрати

IREN заявила, що її портфель замовлень зріс на 22% порівняно з попереднім періодом і досяг $20,3 млрд. Приблизно дві третини цього обсягу припадають на контрагентів з інвестиційним кредитним рейтингом. За твердженням компанії, цільовий показник у $4 млрд річного регулярного доходу повністю законтрактований і профінансований.

Співгенеральний директор IREN Деніел Робертс сказав CNBC, що між ситуацією на публічному ринку та попитом з боку клієнтів є «розрив». Компанія планує витратити $15 млрд на капітальні інвестиції до завершення фінансового року: $9 млрд становлять грошові кошти та підтверджене фінансування, ще $6 млрд — цільове фінансування, що залежить від ринкових умов.

IREN також повідомила про розширення чинного контракту з однією з провідних лабораторій у сфері ШІ та заявила, що має контракти з Nvidia, Microsoft і ще 13 клієнтами.

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