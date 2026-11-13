Ірландія оштрафувала власника Tinder на €11 млн за порушення GDPR — Politico Europe

Ірландська Комісія із захисту даних оштрафувала власника застосунку для знайомств Tinder, компанію Match Group, на 11 млн євро. Регулятор заявив, що сервіс не надавав користувачам повної копії їхніх персональних даних на запит, повідомляє Politico.

Недоліки інструменту доступу до даних

Перевірка стосувалася інструменту Tinder Download My Data, за допомогою якого користувачі можуть завантажити інформацію про себе. Розслідування щодо його відповідності Загальному регламенту ЄС про захист даних GDPR ірландський регулятор розпочав у січні 2020 року.

За висновком Комісії, інструмент не надавав усіх персональних даних користувачів: окремі категорії інформації були пропущені або ж замість повних даних людям пропонували лише їхній стислий виклад. Регулятор зазначив, що це не відповідає праву людини на доступ до персональних даних, які зберігає компанія.

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Компанія оскаржуватиме рішення

Окрім штрафу, Match Group отримала офіційне застереження та припис привести обробку даних у відповідність до GDPR упродовж трьох місяців. Заступник комісара ірландської Комісії із захисту даних Грем Дойл зазначив, що автоматизовані інструменти доступу можуть бути корисними, однак мають прозоро показувати людям, які саме дані їм надають.

Представник Match Group заявив, що компанія оскаржуватиме рішення. У компанії також повідомили, що Tinder співпрацював із регулятором упродовж розслідування та підтримує створені для користувачів механізми захисту приватності.

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