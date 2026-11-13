Ірландія передасть архіву 12 тисяч заборонених книжок — The Guardian

В Ірландії колекцію з 12 тисяч книжок, які в різні роки визнали непристойними або обсценними, передадуть із міністерства юстиції в Дубліні до Національного архіву. Разом із виданнями архів отримає реєстри, протоколи та нотатки Цензурної ради з питань публікацій, де зафіксовано підстави для заборон.

Книги та періодика зберігалися в приміщенні міністерства на Сент-Стівенс-Грін, куди громадськість не мала доступу. Переміщення колекції має відбутися після Різдва в межах скасування ірландських законів про цензуру, повідомляє The Guardian.

Видання за 1926–1996 роки

Зібрання охоплює видання, заборонені в період із 1926 до 1996 року, зокрема масову белетристику, класичну літературу та наукові праці. Під цензурні обмеження потрапляли твори, в яких влада вбачала натяки на сексуальну аморальність, а також згадки про планування сім’ї, контрацепцію чи насильство.

Серед заборонених книжок були «Портрет Доріана Ґрея» Оскара Вайльда, Borstal Boy Брендана Біена, Lady Chatterley’s Lover Девіда Герберта Лоуренса та The Country Girls Едни О’Браєн. За словами директорки Національного архіву Орлейт Макбрайд, цензори звертали увагу не лише на зміст, а й на зображення на обкладинках. Вона навела як приклад обкладинку The Country Girls, на якій, за її словами, видно контури жіночого тіла.

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Документи цензурної ради

Реєстри, нотатки та листи від громадян і зацікавлених груп уже передали до Національного архіву для консервації. Згодом їх планують зробити доступними для публіки. Макбрайд зазначила, що ці документи пояснюють рішення про заборони та відображають підхід цензорів.

Багато книжок у колекції є першими виданнями й перебувають у вразливому стані через свій вік, тому відвідувачам не надаватимуть їх для безпосереднього читання. Видання законсервують, каталогізують і зберігатимуть у Національному архіві.

У 1926 році, після здобуття незалежності, Ірландська Вільна держава створила Комітет з питань «згубної літератури». Його рекомендації привели до створення Цензурної ради з питань публікацій та апеляційної ради. Цензори розглядали матеріали, надіслані громадянами, працівниками митної й податкової служб, а також книжки, які отримували через передплату Times Book Club.

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