Ірландія перемогла Фіджі 43:15 і зберегла шанси на фінал — Channel NewsAsia

Збірна Ірландії з регбі 14 листопада в Дубліні, Ірландія, перемогла Фіджі з рахунком 43:15 у матчі Nations Championship. Цей результат дозволив ірландській команді залишитися серед претендентів на вихід до фіналу нового турніру.

Перевага після перерви

Після першого тайму Ірландія вела з рахунком 17:15. У другій половині гри команда збільшила відрив і завершила матч із перевагою у 28 очок.

Після перемоги Ірландія має 20 очок у таблиці команд Північної півкулі. Вона зрівнялася за цим показником з Англією та відстає на один бал від Франції, повідомляє Channel NewsAsia.

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Сім спроб Ірландії

По дві спроби у складі переможців занесли вінгери Томмі О’Браєн і Роберт Балакун. Ще по одній спробі записали на свій рахунок Ронан Келлегер, Ендрю Портер і Нік Томіні.

Фіджі занесла дві спроби в середині першого тайму: їх авторами стали Джосуа Туїсова та капітан команди Печелі Ято. Ці результативні дії відбулися з інтервалом у чотири хвилини.

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