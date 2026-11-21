Збірна Ірландії з регбі перемогла команду ПАР з рахунком 20:17 у матчі Nations Championship на стадіоні «Авіва» в Дубліні 21 листопада. Водночас збірна ПАР, чинний чемпіон світу, здобула бонусне очко за поразку та гарантувала собі місце у фіналі турніру.

Перевага Ірландії в першому таймі

Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, ірландці домінували в першій половині гри та до перерви вели 17:10. Роб Балакун оформив дві спроби, ще одну спробу заніс Ронан Келлехер.

Головний тренер ПАР Расі Ерасмус спостерігав за матчем із готелю, відбуваючи перший із шести матчів дискваліфікації.

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Спроба Маркса не змінила результату

У другому таймі Сем Прендергаст пробив штрафний, збільшивши перевагу Ірландії до десяти очок. Спроба Малкольма Маркса перед 60-ю хвилиною скоротила відставання ПАР до трьох пунктів, проте команда не змогла подолати оборону ірландців.

Для збірної ПАР ця поразка стала другою поспіль. Ірландія вже не може наздогнати Англію в таблиці команд Північної півкулі, однак гарантувала собі місце в топ-3 і участь в одному з центральних матчів фінального вікенду 27–29 листопада на стадіоні «Твікенем».

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