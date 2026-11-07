Ірландія розгромила Аргентину 42:12 завдяки хеттрику Кінана — Channel NewsAsia

Збірна Ірландії з регбі перемогла Аргентину з рахунком 42:12 у Дубліні, Ірландія, в матчі Nations Championship. Г'юго Кінан оформив хеттрик, а ірландці занесли шість спроб на стадіоні Aviva. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Перевага до перерви

Аргентина відкрила рахунок на 10-й хвилині, однак господарі швидко перехопили ініціативу. До перерви Кінан двічі заніс м'яч у залікову зону, ще одну спробу заніс Ден Шіген. Перший тайм завершився за переваги Ірландії — 21:5.

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Після відновлення гри Сем Прендергаст заніс свою першу спробу за національну команду, що принесло Ірландії бонусне очко. Згодом Кінан довів кількість своїх спроб у матчі до трьох, а Ронан Келлегер заніс шосту спробу команди. У складі аргентинців Матео Каррерас заніс дві спроби.

Наступні матчі турніру

Перед початком вікенду Ірландія посідала четверте місце в північній частині нового турніру. Далі команда проведе вдома матчі проти Фіджі та Південної Африки, після чого на стадіоні Twickenham відбудуться фінальні матчі. Аргентина в наступних іграх вирушить до Італії та Франції.

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