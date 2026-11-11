Ірландія розширила повноваження ВМС через загрози підводним кабелям — Al Jazeera

Ірландія розширила повноваження своїх військово-морських сил, дозволивши їм підніматися на борт і оглядати підозрілі судна на тлі занепокоєння безпекою підводних кабелів. Близько 75% трансатлантичних кабелів проходять через або поблизу ірландських вод, з’єднуючи Північну Америку та Європу, повідомляє Al Jazeera.

Кабелі та російські судна

Ірландія є важливим вузлом для американських технологічних корпорацій, зокрема Google, Microsoft і Meta, а також має дедалі більше дата-центрів. Активність російських суден поблизу підводної інфраструктури в останні роки посилила побоювання, що кабелі можуть стати об’єктом втручання.

У листопаді 2024 року російське судно «Янтар», яке офіційно називають океанографічним дослідницьким кораблем, відстежували поблизу підводної інфраструктури в Ірландському морі. Військово-морські сили Ірландії супроводили його за межі виключної економічної зони країни. Через два місяці Міністерство оборони Великої Британії заявило, що судно затримувалося над критично важливою підводною інфраструктурою у британських водах.

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Обмежені можливості оборони

Ірландія є військово нейтральною державою та не входить до НАТО. За даними матеріалу, країна має найнижчі в ЄС оборонні витрати як частку ВВП, а її флот не має підводних човнів. Сенатор Том Клонон заявив, що нейтралітет не повинен заважати зміцненню оборонних можливостей держави.

Міністерка оборони Гелен Макенті у березні назвала пріоритетом захист від нових загроз в ірландських водах, зокрема від суден, пов’язаних із так званим російським тіньовим флотом. Йдеться про старі, часто незастраховані танкери, які використовують для перевезення російської нафти в обхід західних санкцій. Росія, держава-агресор, заперечує термін «тіньовий флот», називаючи його політичною вигадкою.

Колишній посол Ірландії у США Деніел Малголл наголосив, що захист кабелів потребує міжнародної співпраці, оскільки через ірландські води проходить значна частина цифрової інфраструктури, важливої для західної економіки.

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