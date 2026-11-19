Збірна Ірландії з регбі випустить Дена Шіена на позиції восьмого номера в матчі Nations Championship проти Південної Африки, який відбудеться 21 листопада в Дубліні. Зазвичай Шіен грає хукером, однак цього разу він також буде капітаном команди. Про склад ірландців повідомляє Sky Sports News.

Вимушена зміна у складі Ірландії

Ірландці не можуть розраховувати на трьох гравців третьої лінії через травми — Кейлена Доріса, Джека Конана та Шона Янсена. Для Шіена це буде лише другий матч у кар’єрі на позиції восьмого номера. Уперше він зіграв там за «Ленстер» проти «Манстера» в матчі URC минулого місяця на стадіоні «Авіва».

До стартового складу Ірландії повернулися фулбек Г’юго Кінан, центр Роббі Геншоу та Джо Маккарті, який зіграє у другому ряду. На позиції флай-хава вийде Сем Прендергаст після того, як у середу було відхилено звернення щодо його захвату hip-drop. Джеймісон Гібсон-Парк збереже місце скрам-хава, а Крейг Кейсі залишиться серед запасних.

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ПАР повернула Ебена Етзебета

Збірна ПАР зробила п’ять змін у стартовому складі після поразки від Франції в Парижі. До команди повернули досвідченого лока Ебена Етзебета, який у парі з Руаном Норт’є може провести свій 148-й матч за національну збірну — рекордний показник для «Спрингбокс».

Кемерон Ханеком зіграє восьмим номером, оскільки Джаспер Візе відбуває чотириматчеву дискваліфікацію після червоної картки у грі з Францією. У старті також заявлені Окс Нче, Малколм Маркс і Вілко Лау. Задня лінія команди залишилася незмінною: на позиціях флай-хава та скрам-хава зіграють відповідно Саша Файнберг-Мнгомезулу і Морне ван ден Берг.

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