Тренер збірної Ірландії з регбі Енді Фаррелл зробив дві зміни у стартовому складі на матч проти Австралії. Поєдинок у п’ятницю на стадіоні Твікенгем визначить розподіл п’ятого та шостого місць у Nations Championship, повідомляє Channel NewsAsia.

Зміни у стартовому складі

До основи увійшли гравці «Ольстера» Джейкоб Стокдейл і Нік Тімоні. Для Стокдейла це буде перший матч у нинішньому міжнародному вікні: він зіграє на фланзі замість Мака Гансена, якого немає у заявці на гру.

Тімоні займе позицію восьмого номера. Ден Шіен, який був капітаном команди за відсутності травмованого Келана Доріса та виходив на цій позиції у матчі з Південною Африкою, відсторонений.

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Тімоні раніше цього місяця виходив у стартовому складі проти Аргентини та Фіджі, а в матчі з Південною Африкою з’явився на полі з лави запасних. Капітаном ірландців у грі з Австралією знову буде Тадг Бейрн.

Склад Ірландії

У стартовому складі також зіграють Г’юго Кінен, Роберт Балакун, Роббі Геншо, Стюарт Макклоскі, Сем Прендергаст, Джеймісон Гібсон-Парк, Джош ван дер Флір, Раян Бейрд, Джо Маккарті, Тадг Ферлонг, Ронан Келлегер і Ендрю Портер.

До лави запасних увійшли Джеймс Макнебні та Нейтан Доук. Макнебні пропустив попередній матч через струс мозку, якого зазнав у грі проти Фіджі. Серед резервістів також є Том Стюарт, Том О’Тул і Томас Кларксон — тріо гравців першої лінії, відоме в команді як «Tom Squad».

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