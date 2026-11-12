Ірландія внесла сім змін до складу на матч із Фіджі, Макнебні може дебютувати — BBC Sport

Збірна Ірландії з регбі внесла сім змін до складу на суботній матч Nations Championship проти Фіджі. Форвард «Ольстера» Джеймс Макнебні може дебютувати за національну команду, розпочавши гру серед запасних, повідомляє BBC Sport.

Зміни через травми

Головний тренер Енді Фаррелл перевів Ніка Тімоні на позицію восьмого номера через травми Кейлана Доріса, Джека Конана та Шона Янсена. Мак Генсен гратиме на позиції фулбека замість Г’юго Кінана, який не увійшов до заявки після хеттрику спроб у матчі проти Пум.

До лінії задніх увійшли Джеймі Осборн, Банді Акі, Томмі О’Браєн і Джемісон Гібсон-Парк. Роб Балакун і Сем Прендергаст зберегли місця у складі.

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Перший матч Берна як капітана

Ронан Келлегер розпочне матч на позиції хукера, оскільки Ден Шиган не зіграє через струс мозку. Джеймс Раян утворить пару в другій лінії з Тадгом Берном, який уперше буде капітаном збірної Ірландії. Джо Маккарті не потрапив до складу.

Колишній гравець року World Rugby Джош ван дер Флір повернувся на позицію фланкера відкритої сторони. Серед запасних, крім Макнебні, заявлені Том Стюарт, Том О’Тул, Сем Ілло, Дарра Мюррей, Крейг Кейсі, Кіаран Фроулі та Стюарт Макклоскі.

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