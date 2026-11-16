Ірландська поліція придбала антидронові системи Sentrycs — Jerusalem Post

Ірландська поліція придбала системи протидії безпілотникам, розроблені компанією Sentrycs, для захисту заходів під час головування Ірландії в ЄС. Про це повідомляє Jerusalem Post із посиланням на ірландське видання The Journal. За даними видання, обладнання встановили на дахах будівель, щоб перешкоджати польотам дронів над місцями проведення подій.

Як стверджують неназвані джерела The Journal, поліція придбала обладнання через американського постачальника, хоча системи повністю спроєктували та виготовили в Ізраїлі. Sentrycs базується в Тель-Авіві, а у 2025 році компанію придбала Ondas Incorporated зі штаб-квартирою у Флориді.

Системи протидії дронам

На офіційних сторінках ірландської поліції в соцмережах демонстрували обладнання Sentrycs, яке використовували підрозділи спеціальних тактичних операцій, озброєного реагування та екстреного реагування. Одне з обізнаних джерел The Journal назвало ці системи одними з найкращих доступних на ринку та заявило, що знайти високотехнологічне безпекове обладнання такого типу без ізраїльської участі складно.

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Ірландське головування в ЄС повідомило суспільному мовнику RTÉ, що An Garda Síochána придбала сучасні системи виявлення та нейтралізації дронів, які не поступаються аналогам в інших країнах ЄС або перевершують їх. Водночас у заяві не назвали постачальника обладнання. Представник поліції відмовився коментувати питання національної безпеки, зокрема закупівлі технологій та їхню вартість.

Безпека заходів у Дубліні

Поліція також підтвердила, що застосовуватиме власні дрони для спостереження біля Дублінського конференц-центру та запровадить тимчасові обмеження повітряного простору над окремими частинами столиці. Повідомлення з’явилося після того, як Дублін приймав дев’яту зустріч Європейської політичної спільноти. RTÉ назвала її найбільшим дипломатичним заходом в історії Ірландії.

У 2024 році Міхал Мартін, який тоді був міністром закордонних справ Ірландії, заявляв, що країна не купуватиме обладнання з компонентами ізраїльського виробництва. Водночас The Journal повідомляло, що чотири гелікоптери Ірландського авіаційного корпусу отримали системи, спільно розроблені Elbit і Airbus, а морський патрульний літак — радар ізраїльського виробництва.

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