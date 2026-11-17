Ірландська комісія із захисту даних (DPC) домоглася від платформи X призупинення використання даних, зібраних її ШІ-агентом Grok Bot, для навчання моделей штучного інтелекту. Регулятор висловив суттєве занепокоєння щодо такої обробки персональних даних, повідомляє Politico Europe.

Дані від ШІ-агента

За даними видання, ШІ-агент Grok Bot наприкінці жовтня почав збирати так звані сторонні дані для навчання систем штучного інтелекту X. Комісар DPC Дейл Сандерленд заявив, що регулятор звернувся до компанії з вимогою зупинити обробку цих даних, а X підтвердила виконання вимоги.

X не відповіла на запит Politico Europe про коментар. Сандерленд зазначив, що DPC надалі контактуватиме з платформою, щоб з’ясувати деталі того, що сталося, та визначити наступні кроки.

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Перевірка використання персональних даних

У матеріалі сторонніми даними названо персональні відомості про людину, якими діляться дві інші сторони. Як приклад наводяться фото з відпустки, якими людина ділиться з другом, що використовує ШІ-агента. До цієї категорії також належать персональні дані, які ШІ-агент збирає в інтернеті.

Ірландський регулятор також веде переговори з іншою неназваною технологічною компанією щодо її планів використовувати для навчання ШІ дані, зібрані агентами. За словами Сандерленда, сама по собі робота ШІ-агентів не є проблемою, однак наглядові органи мають перевіряти законність подальшого використання зібраних ними даних для тренування моделей.

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