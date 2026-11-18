Ірландський регбіст Сем Прендергаст зможе зіграти в суботу в матчі Nations Championship проти Південної Африки. Дисциплінарний комітет відхилив повідомлення щодо ймовірної небезпечної гри 23-річного флайхава, повідомляє Channel NewsAsia.

Рішення комітету

Прендергаст став першим гравцем, якого передали на дисциплінарний розгляд за новими правилами World Rugby. Йшлося про ймовірний прийом hip-drop проти Печелі Ято в першому таймі матчу в Дубліні минулої суботи.

Тоді збірна Ірландії перемогла з рахунком 43:15. Ято зазнав травми під час цього епізоду та залишив поле невдовзі після того, як заніс спробу. Прендергаста не покарали під час матчу, однак згодом його передали на дисциплінарний розгляд.

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Позиції сторін

Комітет повідомив, що заслухав докладні свідчення Прендергаста, а також позиції юридичного представника ірландського регбі Дерека Гегарті й тренера збірної Ірландії Енді Фаррелла. Члени комітету одностайно вирішили, що гравець довів необхідність відхилити повідомлення.

Епізод також спричинив реакцію тренера Південної Африки Рассі Еразмуса. Він припустив, що Прендергаст уникне покарання через формальну підставу. Коментарі Еразмуса щодо суддівства після поразки його команди від Франції минулої п’ятниці призвели до дискваліфікації на шість матчів від World Rugby.

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