IRS у США підвищить ліміт для спадщини й подарунків до $15,48 млн — CNBC Top News

Податкова служба США (IRS) встановила на 2027 рік базове звільнення від федерального податку на спадщину та подарунки на рівні $15,48 млн на одну особу. У 2026 році цей показник становить $15 млн.

Як повідомляє CNBC, звільнення застосовується до безподаткового передання майна як за життя людини, так і після її смерті. Водночас у штатах США можуть діяти нижчі пороги для податків на спадщину або успадкування.

Індексація на 2027 рік

IRS також оновила десятки інших податкових параметрів на 2027 рік. Зокрема, зміни стосуються федеральних категорій податку на доходи, категорій для оподаткування приросту капіталу та права на отримання податкового кредиту для працівників із низькими доходами.

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Коригування проведено з урахуванням інфляції на тлі зростання для американців вартості житла, продуктів харчування, бензину та інших повсякденних витрат.

Скільки родин сплачують податок

За чинним законодавством федеральний податок на спадщину стосується небагатьох родин. За оцінкою аналітичного центру Tax Policy Center, у 2026 році буде подано близько 6 890 декларацій щодо федерального податку на спадщину, з яких приблизно 3 900 будуть оподатковуваними.

За даними CNBC, зміна, ухвалена Конгресом, підвищила звільнення від податків на спадщину та подарунки до $15 млн на особу. Без цього рішення поріг після 2025 року мав повернутися до рівня 2017 року — $5 млн із поправкою на інфляцію.

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