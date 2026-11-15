Isamaa пропонує знизити базові зарплати депутатів на 10% — ERR News

В Естонії партія Isamaa пропонує знизити базові зарплати депутатів Рійґікоґу приблизно на 10% у наступному складі парламенту, який обиратимуть у березні 2027 року. Ініціатива також передбачає перехід до поступовішого механізму підвищення депутатських зарплат.

Пропозиція Isamaa

Як повідомляє ERR News, голова Isamaa Урмас Рейнсалу заявив, що в останні роки зростання зарплат інших високопосадовців було стриманішим відповідно до політики заощадження, однак це не стосувалося парламенту. За його словами, зменшення базової зарплати має відновити попереднє співвідношення між зарплатами депутатів та інших високопосадовців.

Із 1 квітня 2026 року щомісячна зарплата члена Рійґікоґу становить 6655,81 євро. Рейнсалу стверджує, що запропоновані зміни дадуть змогу заощадити близько 10 млн євро протягом чотирьох років. Він також зазначив, що Isamaa ще не обговорювала ініціативу з іншими політичними силами.

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Позиція Партії реформ

Голова парламентської фракції Партії реформ Онне Піллак сказала, що уряд уже готує зміни до закону про зарплати високопосадовців. За її словами, у партії обговорювали можливість уповільнити зростання зарплат депутатів, як і зарплат міністрів, однак конкретний показник ще належить визначити.

Піллак вважає, що рішення доцільно ухвалювати в межах одного урядового законопроєкту. Вона не виключила, що законопроєкт Isamaa можуть об’єднати з урядовою ініціативою, якщо їхні положення будуть подібними за змістом.

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